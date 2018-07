Contratados a peso de ouro fracassam e vivem encostados nos clubes

Brigar com a concorrência e fazer apresentação com ar de satisfação. Muitos clubes iniciaram a temporada comemorando a chegada de reforços de peso que tinham tudo para brilhar com suas camisas. Hoje, dirigentes e os próprios jogadores não veem a hora de o ano chegar ao fim para buscar 'novos ares'. Muitos estão encostados em clubes grandes e acreditam que podem dar a volta por cima na carreira em um novo lar após o Brasileirão.

Pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, o zagueiro Lúcio virou um grande exemplo de contratação decepcionante. Já vinha sem clima no São Paulo e pulou o muro para o Palmeiras garantindo que 2014 seria seu ano de redenção. No Alviverde, prometia recuperar o bom futebol que o consagrou como um dos maiores defensores do planeta. Mas a falta de velocidade e os tantos gols sofridos pelo time com ele em campo o mandaram para a reserva. Aos 36 anos, ele amarga a reserva para o jovem Nathan, de apenas 19 anos e ainda com poucos jogos no currículo.

Outra decepção que veste a camisa verde e branca é o meia Bruno César. O Palmeiras brigou muito para acertar seu empréstimo junto ao Al-Ahli, com opção de compra em dezembro por R$ 16,4 milhões, no começo do ano. Agora, não vê a hora de devolvê-lo. O armador foi uma frustração enorme no clube, quase nada produziu e agora sequer é relacionado para as partidas. Valdivia, titular absoluto, Mazinho, Wesley, Allione, todos estão à frente de Bruno César.

As decepções não se limitam ao time verde na capital. São Paulo Corinthians também contam em seu elenco com contratações decepcionantes.

No time do Morumbi, que curte boa fase na Copa Sul-Americana e ainda tem remota chance de título nacional, o lateral-direito Luis Ricardo foi o grande tiro n'água. O primeiro 'reforço' para a temporada vive num ostracismo total e até constrangedor para um jogador de futebol. Aos 30 anos e após apenas 17 jogos no ano, ele vê até zagueiro e volante como opção na sua frente.

Luis Ricardo, que era o candidato a desbancar Douglas na lateral-direita, hoje não tem nem perspectiva de sentar no banco de reservas. E olha que o clube brigou muito para tirá-lo da Lusa. Ele viu Douglas sair e quando se preparava para assumir a direita, esbarrou na decisão de Muricy, de improvisar Paulo Miranda no setor. Depois surgiu o jovem Auro, de 18 anos, e hoje quem joga no setor é o volante improvisado Hudson.

No Corinthians, Lodeiro veio do Botafogo após uma negociação arrastada no período pré-Copa. O uruguaio era a aposta de Mano Menezes de ter um armador eficiente com facilidade de servir e ainda marcar gols. Puro engano. O jogador demorou para se entrosar e, quando ia ganhar chance, se contundiu com uma saboneteira num hotel, ainda em agosto.

De lá para cá, as poucas oportunidades foram todas jogadas pelo ralo. Ele não agradou Mano e agora nem no banco de reservas fica. Perdeu espaço para Jadson e Danilo, que cresceram e agora brigam para ser o reserva imediato de Renato Augusto.

Descendo a serra e parando em Santos, vemos um bicampeão brasileiro pelo clube quase não entrando em campo. O volante Renato atuou apenas em 10 jogos neste retorno ao "clube do coração" e tem de se contentar em passar orientações aos mais jovens. Alison e Arouca são titulares absolutos e Alan Santos e Souza estão na frente.

O futebol paulista não é o único a amargar bons nomes encostados em seu elenco. No Rio, por exemplo, o argentino Mugni quase não aparece mais nos jogos do Flamengo. No Fluminense, Rafael Sobis até treinou o coletivo desta quinta-feira entre os titulares. Mas apenas para suprir a ausência de Conca nos trabalhos. O jogador perdeu espaço com a opção de Cristóvão Borges em escalar apenas Fred na frente e agora está atrás de Walter e Wagner.

No Sul, depois de chegar cheio de pompa e atuar apenas quatro vezes, o jovem argentino Luque, do Internacional, foi submetido a cirurgia no púbis e, vai ser "guardado" para 2015. Fará, por fora, um trabalho de adaptação ao time. Já no rival Grêmio, quem chegou para "assumir a vaga" e agora pouco joga é o atacante Fernandinho.

O Atlético-MG resolveu afastar André, uma de suas contratações decepcionantes, enquanto o Cruzeiro luta para resgatar o centroavante Borges, artilheiro do clube em 2013 com 20 gols e decepcionante em 2014 com apenas dois. As contusões musculares e o bom momento de Ricardo Goulart e Marcelo Moreno também contribuíram para seu sumiço.

Certamente, muitos destes jogadores vão vestir outras camisas em 2015.