Contrato de Messi com o Manchester City teria valor total de R$4,8 bilhões, diz jornal

Lionel Messi já teria um acordo para as bases contratuais com o Manchester City assim que conseguisse deixar o Barcelona, segundo o jornal catalão Sport. No total, o acordo seria válido por cinco temporadas, até 30 de junho de 2025. Mas Messi não passaria todo este tempo na agremiação inglesa.

Inicialmente, a ideia seria de que Messi jogasse por três anos no Manchester City e, na sequência, iria para o New York City FC, do mesmo grupo que controla o time inglês, para jogar na MLS por dois anos.

Os valores do acordo seriam gigantescos: 100 milhões de euros (642 milhões) por cada ano de contrato, entre salário e impostos. Os outros 250 milhões (1,6 bilhão) seriam pagos para ele se chegasse de graça à Inglaterra. No entanto, como violaria as regras do fair play financeiro da Uefa, esse pagamento seria realizado quando Messi fosse para o New York City.

No entanto, apesar de Messi ter deixado claro sua vontade de sair do Barcelona através de um documento entregue ao clube, ainda há muitos capítulos para ocorrerem nessa novela. Para o clube e para a LaLiga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol, o jogador poderia sair apenas mediante o pagamento da multa rescisória de 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões).

Já Messi e seu estafe acreditam que, como o contrato com o Barcelona estava no último ano, a cláusula não seria válida, e não seria necessário pagar o dinheiro da multa. Neste domingo, Messi deveria ter se apresentado para realizar os testes para o coronavírus antes do time espanhol retornar aos treinos para a nova temporada, mas não apareceu.