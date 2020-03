Contratos de jogadores devem ser prorrogados devido ao coronavírus, mostra documento da Fifa

Os contratos atuais de jogadores e técnicos de futebol devem ser estendidos até o final da temporada doméstica atrasada, segundo documento interno da Fifa apresentado ao Grupo de Trabalho sobre coronavírus da entidade.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

O documento confidencial, visto pela Reuters, também recomenda permitir que as janelas de transferência sejam alteradas de acordo com as novas datas da temporada e incentiva clubes e jogadores a trabalharem juntos para encontrar soluções para pagamentos salariais durante a paralisação.

O documento deve ser discutido pelos membros do Grupo de Trabalho da Fifa ainda nesta quinta-feira. Nenhuma decisão sobre as questões foi tomada pela Fifa.

A Fifa criou o grupo de trabalho em 18 de março e disse em comunicado que “avaliará a necessidade de emendas ou dispensas temporárias dos regulamentos da Fifa sobre status e transferência de jogadores” para proteger contratos de jogadores e clubes e ajustar o período de registro de jogadores.

"Este trabalho já começou e será conduzido em consulta com todas as principais partes interessadas, incluindo confederações, associações, clubes, ligas e jogadores", acrescentou a Fifa.

A maioria das competições nacionais e internacionais de futebol em todo o mundo foi suspensa devido a pandemia, e torneios de seleções, como a Euro 2020 e a Copa América, foram adiados.

Embora as ligas domésticas esperem retomar quando a ameaça do vírus recuar, datas de início concretas ainda precisam ser estabelecidas.

Isso deixa a questão de contratos vencidos de jogadores, que geralmente são programados para terminar no final de uma temporada, como uma dor de cabeça em potencial.

A principal sugestão para o grupo de trabalho no documento visto pela Reuters é que "no lugar de um contrato programado para acabar na data final original de uma temporada, este término será prorrogado até a nova data final da temporada".

A mesma abordagem se aplicaria às transações para a próxima temporada, com a data de início atrasada de acordo com o calendário de mudanças.

O risco de algumas divisões domésticas começarem e terminarem mais cedo ou de algumas ligas nacionais terem uma data de início diferente para outros países também é abordado no documento.

"No caso de sobreposição de temporadas e/ou períodos de inscrição, e a menos que todas as partes acordem de outra forma, será dada prioridade para concluir a temporada com a equipe original, a fim de garantir a integridade de um campeonato nacional".

O pagamento de transferências entre clubes, programado para as datas de início e término da liga, também deve ser adiado até a nova data de início de uma temporada ou seu primeiro período de registro, afirma o documento.