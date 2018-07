Contundido, Arouca não tem prazo para voltar ao Palmeiras

O volante Arouca está fora do Palmeiras por tempo indeterminado. O jogador foi submetido a exames nesta terça-feira e foi diagnosticado um desprendimento muscular na região posterior do joelho direito. Arouca já iniciou tratamento no departamento médico, mas não sabe quanto estará à disposição do técnico Marcelo Oliveira.

Considerando o período de recondicionamento físico e treinos com bola, Arouca deve ficar fora um mês. Com isso, ele deverá desfalcar a equipe nos jogos da semifinal da Copa do Brasil nos dias 21 e 28 contra o Fluminense.

Arouca foi substituído no primeiro tempo da derrota por 5 a 1 para a Chapecoense no domingo. Naquele momento, a lesão já preocupava os médicos. Exames realizados nesta segunda e terça-feiras confirmaram a gravidade da lesão.

A contusão do camisa 5 é um problema sério para o técnico. Sem Gabriel, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, e Thiago Santos, que não poderá jogar a Copa do Brasil por ter atuado pelo América Mineiro na competição, o técnico deverá recorrer aos reservas são Amaral, que joga mais recuado, e Andrei Girotto, que prefere atuar em posição adiantada. Zé Roberto também pode desempenhar essa função, adaptado.