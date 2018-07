Contundido, Amauri fica 50 dias afastado da Juventus

A Juventus divulgou nesta sexta-feira, após a realização dos exames, que o atacante brasileiro naturalizado italiano Amauri ficará entre 40 e 50 dias sem jogar. Ele sofreu uma lesão no ligamento lateral do joelho esquerdo e, assim, só voltará ao futebol no ano que vem.

Amauri sofreu a lesão durante o treino da Juventus na último quinta-feira. E, desde o primeiro momento, os médicos do clube italiano já diagnosticaram a gravidade do problema. Apesar disso, o atacante não precisará passar por cirurgia no joelho esquerdo.

Com 30 anos, Amauri fez carreira no futebol italiano, onde está desde 2000. Recentemente, ele conseguiu a naturalização, o que permitiu que fosse convocado para defender a seleção da Itália - a primeira vez foi em agosto. Ultimamente, porém, vem enfrentando uma má fase.