Contundido, Anderson Pico será avaliado e preocupa o Flamengo

O Flamengo deixou o Maracanã após a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, na noite de quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Carioca, com uma preocupação. O lateral-esquerdo Anderson Pico se contundiu, precisou ser substituído durante o segundo tempo e preocupa para os próximos compromissos.

Anderson Pico teve um trauma no pé esquerdo, deixando o campo com muitas dores. O lateral vai ser avaliado nesta quinta-feira pelo departamento médico do Flamengo e passará por um exame complementar para que a gravidade da sua lesão seja determinada.

Caso o problema de Anderson Pico seja grave, o técnico Vanderlei Luxemburgo só contará com três outras opções para a lateral esquerda do Flamengo: Thallyson, contratado junto ao ASA no final de 2014, Pará, que atua nas duas laterais, e Jorge, jogador do time de juniores, que foi inscrito no Campeonato Carioca.

A contusão de quarta-feira é a segunda sofrida por Anderson Pico neste início de temporada. Antes, ele sofreu lesão no menisco externo do joelho direito e precisou passar por artroscopia. Agora o lateral-esquerdo deverá desfalcar novamente o Flamengo no Campeonato Carioca.