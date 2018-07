Contundido, argentino Montillo desfalca o Santos por dez dias

SANTOS - O Santos não poderá contar com o meia Montillo nas próximas três partidas no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube revelou que os exames realizados pelo jogador argentino detectaram uma lesão na panturrilha direita. Assim, ele deverá desfalcar o time por dez dias.

Montillo se contundiu na última quarta-feira, durante o empate do Santos por 1 a 1 com o Náutico, na Vila Belmiro, e precisou ser substituído aos 32 minutos do primeiro tempo. Assim, ele foi submetido a ressonância magnética na quinta-feira, e o exame detectou a lesão que o fará desfalcar o time.

Com a previsão de afastamento por dez dias, a tendência é que Montillo fique fora das partidas do Santos contra Atlético Mineiro (domingo, no Independência), São Paulo (2 de outubro, na Vila Belmiro) e Portuguesa (6 de outubro, no Canindé). Sem o argentino, o técnico Claudinei Oliveira deve escalar o Santos com três volantes nessas partidas, com Cícero atuando mais adiantado. Outra opção, é o meia Léo Cittadini.

Assim, se tudo correr bem na sua recuperação, o meia argentino voltará a ficar à disposição de Claudinei para o jogo com o Coritiba, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcada para o dia 9 de outubro, no Couto Pereira.

Esta contusão é a segunda de Montillo nas últimas semanas. No dia 28 de agosto, em partida da Copa do Brasil contra o Grêmio, o meia sofreu uma lesão na coxa esquerda que o deixou afastado do Santos até 18 de setembro, quando retornou ao time exatamente diante do time gaúcho, mas em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.