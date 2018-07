Contundido, Bale volta a desfalcar o Real Madrid no sábado

O técnico Carlo Ancelotti confirmou nesta sexta-feira que o meia Gareth Bale seguirá fora do Real Madrid e vai desfalcar o time na partida deste sábado contra o Granada, válida pela décima rodada do Campeonato Espanhol, fora de casa, pois o jogador galês ainda não se recuperou de uma lesão no quadril.

Bale não entra em campo desde o dia 5 de outubro, quando o Real Madrid goleou o Athletic Bilbao por 5 a 0. E a sua nova ausência deixa em dúvida a sua participação na partida da próxima terça-feira com o Liverpool, em Madri, pelo Grupo B da Liga dos Campeões da Europa.

Além de Bale, o Real Madrid também não contará com o lateral-esquerdo Fábio Coentrão no duelo com o Granada. E o treinador evitou confirmar a escalação do time por causa da indefinição sobre as condições do zagueiro Pepe e do meio-campista Luka Modric.

A proximidade do duelo com o Liverpool, aliás, faz Ancelotti avaliar a possibilidade de mudar o meio-de-campo do Real Madrid, poupando jogadores como Toni Kroos. "Khedira e Illarra são jogadores importantes que vão ser utilizados durante a temporada. Não posso pensar que Kroos e Modric vão jogar toda a temporada nesta posição. Serão úteis e tenho total confiança neles", disse.