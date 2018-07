Contundido, Ballack aguarda exames no tornozelo

O meio-campista do Chelsea, que fica sem contrato ao final da temporada, ficou caído no gramado de Wembley após uma entrada dura de Kevin-Prince Boateng pouco antes do intervalo da partida.

O jogador de 33 anos, que pode estar no seu último mês como atleta do clube, usava uma proteção na perna direita ao deixar o estádio e estava preocupado com a contusão. Um exame de raios-X feito no próprio estádio não indicou ossos quebrados.

"Até saber o resultado dos exames mais detalhados, é claro que fico preocupado," disse aos repórteres. Um porta-voz do clube disse, no entanto, que os médicos do clube não acreditam que a contusão possa tirar Ballack da Copa do Mundo que começa no dia 11 de junho.

"Acreditamos que seja apenas um pequeno problema nos ligamentos do tornozelo. Os médicos acreditam que vai ficar tudo bem," disse o porta-voz.

Ballack, que já atuou 98 vezes pela seleção, está na lista preliminar da Alemanha para o torneio na África do Sul. A seleção do seu país enfrenta a Austrália, a Sérvia e Gana no grupo D.