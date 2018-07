Contundido, Balotelli fica fora de amistoso da Itália O atacante Mario Balotelli vai desfalcar a seleção da Itália no amistoso contra a Argentina, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, marcado para homenagear o papa Francisco. O jogador do Milan está contundido e acabou sendo descartado do confronto pelo técnico Cesare Prandelli.