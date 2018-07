Contundido, Boateng está fora de amistoso alemão com a Holanda O zagueiro da seleção alemã Jérôme Boateng foi descartado do amistoso de quarta-feira com a Holanda. Ele estirou um músculo durante a vitória de seu clube, o Bayern de Munique, sobre o Eintracht Frankfurt por 2 x 0 no sábado, informou a Associação de Futebol Alemã (DFB em inglês).