Contundido, Caçapa desfalca Cruzeiro contra São Paulo O Cruzeiro não poderá contar com o zagueiro Cláudio Caçapa na partida contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O veterano sofreu uma torção no joelho direito no treino de sexta-feira e já foi vetado pelo departamento médico.