Contundido, capitão da Rússia não joga amistoso com o Brasil

"Todos estão 100 por cento prontos. O único problema é Denisov, que tem uma ligeira contusão e será poupado na segunda-feira", disse Capello a repórteres, sem especificar a lesão do meio-campista do Zenit St Petersburg.

Roman Shirokov, companheiro de equipe de Denisov no Zenit, irá liderar os russos diante do Brasil no estádio do Chelsea, em Londres.

A Rússia vai ter repousado mais do que o suficiente para a partida, já que sua eliminatória para a Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte, originalmente marcada para sexta-feira, foi adiada indefinidamente por causa do mau tempo em Belfast.

(Por Gennady Fyodorov)