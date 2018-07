Contundido, Chiellini desfalca Itália contra o Brasil

Chiellini se contundiu no último sábado, ao receber uma pancada durante a vitória da Juventus sobre o Bologna, em duelo válido pelo Campeonato Italiano. Mesmo assim, o jogador foi convocado por Prandelli para o amistoso com o Brasil e também para o duelo com a seleção de Malta, válido pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014, fora de casa.

"Fizemos novos exames em Chiellini nesta manhã e, embora o tratamento recente tenha melhorado a sua condição, eu posso dizer com certeza que ele não estará disponível para o jogo com o Brasil. O jogador também está no limite para o jogo com Malta", afirmou Enrico Castellacci, médico da seleção italiana, ao site da Federação Italiana de Futebol.

Quinta colocada no ranking da Fifa, a seleção italiana enfrenta o Brasil nesta quinta na Suíça e depois segue para Malta, onde vai entrar em campo na próxima quarta-feira. A equipe lidera o Grupo B das Eliminatórias com 10 pontos somados em quatro jogos.