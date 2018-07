Contundido, Claudinei desfalca Atlético-MG em clássico

Claudinei sofreu contusão na coxa direita durante a vitória do Atlético-MG por 3 a 2 sobre o Goiás, na última quinta-feira, no Serra Dourada, e agora foi vetado pelo departamento médico. Naquela oportunidade, o volante foi substituído por Eduardo no intervalo.

Essa troca, porém, não necessariamente se repetirá na escalação atleticana neste domingo. Afinal, Levir ganhou mais duas opções para escalar o meio-de-campo atleticano porque Pierre e Josué estão recuperados de lesões e foram relacionados para o clássico.

Além dos dois volantes, o Atlético-MG tem outros retornos. O lateral-direito Marcos Rocha, que cumpriu suspensão automática diante do Goiás, o zagueiro Leonardo Silva e os atacantes Luan e Diego Tardelli, poupados na última quinta-feira, vão reforçar o time neste fim de semana.

Na manhã deste sábado, Levir fechou parte do treinamento do Atlético-MG na Cidade do Galo, aumentando o mistério sobre a escalação do time para o clássico. Com 34 pontos, o time está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro e tenta vencer o rival Cruzeiro para ter chances de entrar no G4.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG para o clássico:

Goleiros: Victor, Uilson.

Laterais: Emerson Conceição, Alex Silva, Marcos Rocha, Douglas Santos.

Zagueiros: Edcarlos, Jemerson, Leonardo Silva, Tiago.

Volantes: Fillipe Soutto, Eduardo, Leandro Donizete, Pierre, Josué.

Meia: Dátolo.

Atacantes: Guilherme, Diego Tardelli, Jô, Luan, André, Carlos.