Contundido, Dátolo desfalca Inter contra Pelotas

Sem Dátolo, o técnico Dorival Júnior optou pela escalação de Fred. O Internacional já está classificado para as quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho e agora busca a primeira colocação do Grupo 1, além da melhor campanha da fase inicial. Apesar dessa importância, o time será escalado com reservas, já que o desgaste físico do elenco preocupa o treinador.

"Estava nos faltando volume de treinamentos. Completaríamos sete jogos em sequência. Quando chegássemos no sexto ou sétimo jogo, acreditando na nossa chegada às finais, teríamos uma queda no rendimento. Conversamos e optamos pela precaução neste momento. Não é para preservar, ao contrário. É para treinarmos forte e estarmos ainda melhor. A preparação foi pouca", disse.

Dos jogadores que participaram da vitória sobre o Cruzeiro de Porto Alegre por 2 a 0 na quarta-feira, apenas Elton e Sandro Silva vão enfrentar o Pelotas. Assim, o Internacional vai entrar em campo com: Renan; Elton, Bolívar, Jackson e Fabrício; Josimar, Sandro Silva, João Paulo e Fred; Gilberto e Jô.

Improvisado na lateral direita, Elton revelou ter pedido a Dorival para participar do jogo com o Pelotas. "Quanto mais eu estiver em campo, mais prática vou ter nesta posição. Por isso pedi para atuar, assim como o Sandro Silva", disse o jogador, que prometeu buscar a terceira vitória seguida no Campeonato Gaúcho. "O grupo do Inter é formado por grandes jogadores. Provamos isso no Gre-Nal [terminou empatado em 2 a 2], quando entramos com os reservas e fizemos um grande jogo".

Confira a lista de jogadores relacionados por Dorival para o jogo contra o Pelotas:

Goleiros: Renan e Agenor.

Zagueiros: Bolívar, Jackson, Romário.

Laterais: Elton, Fabrício e Zé Mário.

Volantes: Josimar, Sandro Silva, Augusto e Fransérgio.

Meias: João Paulo, Rafael Gava e Fred.

Atacantes: Marcos Aurélio, Mike, Jô e Gilberto.