Contundido, De Rossi desfalca Itália contra a Sérvia

A Federação Italiana de Futebol disse nesta segunda-feira que De Rossi sentiu dores após o treino de domingo. Nesta segunda, um exame revelou uma pequena lesão na perna esquerda. Enrico Castellacci, médico da seleção italiana, explicou que o problema impede De Rossi de encara a Sérvia. "Não é nada grave, mas ele está indisponível para amanhã".

Como Riccardo Montolivo já está fora devido a uma lesão no tornozelo, Prandelli conta apenas com Andrea Pirlo, Stefano Mauri, Angelo Palombo, Claudio Marchisio e Andrea Lazzari para escalar o meio-de-campo da seleção italiana no jogo em Gênova.