Contundido, Fábio Coentrão é cortado e desfalca Portugal

A seleção de Portugal não poderá contar com Fábio Coentrão nos seus dois próximos compromissos, diante da França e da Dinamarca, após o lateral-esquerdo sofrer uma lesão no joelho esquerdo. Assim, o jogador foi liberado pela comissão técnica e a tendência é de que Antunes, do Málaga, assuma a condição de titular nesses dois compromissos.

"Fábio Coentrão mantém sintomas de dores no joelho esquerdo e foi considerado sem condições pelo departamento médico da seleção", anunciou a Federação Portuguesa de Futebol, confirmando a ausência do lateral-esquerdo, que disputou as Copas do Mundo de 2010 e deste ano e a Eurocopa de 2012 pela seleção.

No próximo sábado, Portugal vai enfrentar a França em amistoso fora de casa, em Saint-Denis. Três dias depois, o duelo será com a Dinamarca, também como visitante, em Copenhague, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

Esses jogos serão os primeiros da equipe sob o comando do técnico Fernando Santos, que assumiu o comando de Portugal após a derrota por 1 a 0 para a Albânia, em casa, na estreia da seleção no torneio classificatório.