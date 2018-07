Contundido, Falcao fica fora de convocação da Colômbia

Falcao, uma das principais ausências da Copa do Mundo deste ano por causa de uma lesão no joelho esquerdo, reapareceu na seleção colombiana no amistoso contra o Brasil, no mesmo período em que acertava a sua saída do Monaco para o Manchester United. Porém, o atacante voltou a se contundir, no final de outubro, e desde então vem desfalcando o clube inglês, inclusive no duelo deste sábado com o Crystal Palace.

James Rodríguez, do Real Madrid, é o principal nome da lista de convocados da seleção da Colômbia, que não poderá contar com o goleiro David Ospina e o lateral-direito Camilo Zúñiga, ambos lesionados. Assim, as principais novidades da lista são o goleiro Leandro Castellanos e o lateral-direito Daniel Bocanegra.

O amistoso com os Estados Unidos será disputado em 14 de novembro, em Londres, enquanto o duelo com a Eslovênia está marcado para Ljubljana, no dia 18. Após parar nas quartas de final da Copa do Mundo, a Colômbia disputou três amistosos. A equipe perdeu para o Brasil por 1 a 0 e venceu El Salvador por 3 a 0 e o Canadá por 1 a 0.