Contundido, Insigne pode desfalcar Napoli por 6 meses

O Napoli sofreu uma baixa para os próximos meses. Nesta segunda-feira, o clube confirmou que exames determinaram que o atacante Lorenzo Insigne rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Assim, ele precisa ser operado e ficará afastado dos gramados por até seis meses.

Insigne se contundiu durante o primeiro tempo da vitória do Napoli sobre a Fiorentina por 1 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Italiano. O clube explicou que exames médicos foram realizados em uma clínica de Roma na manhã desta segunda-feira e Insigne iria passar por uma cirurgia depois.

Depois de um início de temporada difícil, Insigne estava recuperando a sua boa forma. Na semana passada, inclusive, ele renovou o seu contrato com o Napoli até o final da temporada 2018/2019.

Insigne, de 23 anos, foi um dos jogadores do elenco da seleção da Itália na Copa do Mundo deste ano no Brasil, mas ainda não foi convocado por Antonio Conte, o novo treinador da equipe. O jogador se consagrou com o torcedor do Napoli na temporada passada ao marcar dois gols na final da Copa da Itália, vencida por 3 a 1, diante da Fiorentina.