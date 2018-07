Contundido, Inzaghi espera voltar a jogar antes do prazo

A expectativa inicial era de que Inzaghi perdesse o restante da temporada. No entanto, ele acredita que pode voltar antes disso. "Espero voltar antes do fim da temporada. Eu sabia que tínhamos um bom elenco e que poderíamos continuar fazendo um bom trabalho", declarou o atacante.

A equipe de Milão vive bom momento na temporada: é a líder do Campeonato Italiano, com 36 pontos, seis a mais que a segunda colocada Juventus. Na Liga dos Campeões da Europa, garantiu a classificação para as oitavas de final, após a segunda colocação no Grupo G, atrás do Real Madrid.

Foi justamente contra o Real Madrid que Inzaghi viveu seu melhor momento na temporada. Ele saiu do banco de reservas e marcou os dois gols do empate por 2 a 2, pela Liga dos Campeões, no início de novembro, pouco antes de sofrer a grave lesão no joelho esquerdo.