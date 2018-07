Contundido, Jordi Alba é cortado da seleção espanhola

O lateral-esquerdo Jordi Alba foi cortado nesta sexta-feira da seleção da Espanha após sofrer uma lesão muscular durante o duelo com a Itália pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, revelou a Real Federação Espanhola de Futebol.

A entidade explicou que o técnico Julen Lopetegui convocou o lateral Nacho Monreal, do Arsenal e que fez parte do grupo que participou da Copa das Confederações de 2013, para a vaga do jogador do Barcelona.

A lesão na perna esquerda de Alba foi confirmada nesta sexta-feira, o levando a ficar de fora do confronto do próximo domingo com a Albânia, fora de casa, embora a gravidade do problema não tenha sido revelado. O lateral do Barcelona foi substituído aos 22 minutos do primeiro tempo do empate por 1 a 1 com a Itália, quando Lopetegui promoveu a entrada de Nacho Fernández.

Donas de títulos mundiais, a Espanha e a Itália somam quatro pontos após duas rodadas do Grupo G das Eliminatórias, dois a menos do que a líder Albânia, que está com 100% aproveitamento na luta por uma vaga na Copa de 2018, na Rússia.