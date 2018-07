Contundido, Juan desfalca Inter contra o Caxias O time titular do Internacional vai estrear no Campeonato Gaúcho sem Juan. Neste sábado, o clube confirmou que o zagueiro não terá condições de enfrentar neste domingo o Caxias, no Estádio Centenário, pela terceira rodada do primeiro turno, por ainda não ter se recuperado de dores musculares na coxa esquerda.