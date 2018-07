Contundido, lateral Ceará desfalca Cruzeiro contra o Botafogo

O Cruzeiro terá um desfalque certo na partida contra o Botafogo, sábado, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube mineiro confirmou que o lateral-direito Ceará não vai ter condições de entrar em campo no fim de semana após sofrer uma contusão muscular na coxa direita.

Ceará se contundiu no último sábado durante a vitória do Cruzeiro por 5 a 0 sobre o Figueirense, no Mineirão, e precisou ser substituído em razão do incômodo no local. Depois, na última segunda-feira, o lateral-direito passou por exame de imagem, que detectou a lesão muscular.

Assim, Ceará está fora do jogo contra o Botafogo. O Cruzeiro, porém, evitou realizar uma previsão sobre o período de afastamento dos gramados do lateral. De qualquer forma, enquanto estiver fora, ele será substituído pelo jovem Mayke, de 21 anos, seu reserva imediato e que sempre é aproveitado pelo técnico Marcelo Oliveira até para poupar o veterano de 34 anos.

Líder do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos somados em 12 rodadas, o Cruzeiro dá sequência ao trabalho de preparação para o jogo com o Botafogo na manhã desta terça-feira, quando volta a treinar na Toca da Raposa II.