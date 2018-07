Contundido, Leandro Damião volta a desfalcar o Santos

Leandro Damião continua com o tornozelo esquerdo inchado e está fora do jogo deste domingo, contra o Fluminense, em Volta Redonda (RJ), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Santos fica mais uma vez sem o seu badalado atacante, que custou R$ 42 milhões ao clube.

A ideia do técnico Oswaldo de Oliveira era escalar Leandro Damião já no clássico com o Palmeiras, vencido pelo Santos na noite de quinta-feira, na Vila Belmiro, para que ele readquirisse a confiança, depois do afastamento de quase dois meses para curar uma inflamação no púbis. Mas no jogo-treino contra o SEV Hortolândia, sábado passado, no CT Rei Pelé, o atacante entrou no segundo tempo e, após marcar um gol, viu um adversário cair sobre a sua perna esquerda, provocando a torção no tornozelo.

Com Leandro Damião mais uma vez vetado, Oswaldo de Oliveira vai fazer apenas um mudança no time que derrotou o Palmeiras: o lateral-direito Cicinho, que cumpriu suspensão pelo cartão terceiro amarelo, retorna no lugar do recém-contratado Victor Ferraz.

Embora não tenha funcionado no clássico, o ataque formado por Geuvânio, Gabriel e Rildo é considerado uma arma importante para enfrentar o Fluminense: por ser veloz, pode explorar os contra-ataques contra um adversário que vem de resultados negativos, vai ter de sair para o jogo e dar espaços.