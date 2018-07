Contundido, Leandro desfalca Palmeiras diante do Sport

O técnico Gilson Kleina terá mais uma baixa para escalar o Palmeiras diante do Sport sábado, no Pacaembu, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Leandro, com um problema no tornozelo esquerdo, foi vetado pelo departamento médico e ficará de fora do confronto.

Leandro sofreu uma torção no tornozelo no jogo da última terça-feira contra o Avaí e precisou deixar o gramado. O jogador estava praticamente descartado o duelo deste sábado, mas somente agora veio a confirmação. Para seu lugar, Kleina deve optar por Vinícius.

Com a confirmação da ausência de Leandro, o Palmeiras tem dois desfalques para pegar o Sport, já que Mendieta, suspenso, também está fora e deve dar lugar a Charles. Por outro lado, Kleina poderá contar com os retornos de Alan Kardec e Luis Felipe, que cumpriram suspensão diante do Avaí.

Com essas mudanças, o Palmeiras deve ir a campo no sábado contra o Sport com: Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Valdivia; Vinícius e Alan Kardec.