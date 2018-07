Contundido, Leo desfalca Cruzeiro contra Ponte Preta O zagueiro Leo é o mais novo desfalque por lesão do Cruzeiro para o jogo contra a Ponte Preta, quinta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contundido, o jogador foi vetado pelo departamento médico e não foi relacionado pelo técnico Celso Roth para o confronto em Campinas.