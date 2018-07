Contundido, Léo Moura desfalca Flamengo contra Santos

O Flamengo ainda não sabe a gravidade da lesão, mas já descartou o lateral-direito para o duelo do fim de semana. Léo Moura vai realizar exames detalhados no sábado e a sua ausência abre espaço para a escalação de Wellington Silva por Joel no duelo com o Santos.

Exceto por Léo Moura, a escalação do Flamengo será a mesma do coletivo desta sexta-feira. Assim, a equipe titular contra o Santos terá: Paulo Victor; Wellington Silva, Marllon, González e Magal; Airton, Luiz Antonio, Renato e Ibson; Vagner Love e Diego Mauricio.

Além de confirmar a escalação, Joel decidiu relacionar pela primeira vez o atacante Mattheus, recém-promovido dos juniores e filho do ex-jogador Bebeto. "Estamos apostando muito no Mattheus. Vamos levá-lo para a concentração para observar o comportamento dele com o time. Até mesmo para ele ir se acostumando com o ambiente de jogo", disse o treinador.