Contundido, Lucas Pérez desfalcará o Arsenal por até oito semanas

O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, declarou nesta sexta-feira que o atacante Lucas Pérez vai desfalcar o time por até oito semanas após sofrer uma lesão nos ligamentos do tornozelo. O atacante espanhol se contundiu na última terça-feira, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Reading, pela Copa da Liga Inglesa.

Lucas Pérez chegou ao Arsenal em agosto após ser adquirido do Deportivo La Coruña por 17 milhões de libras (aproximadamente R$ 66 milhões). Mas ele ainda não havia conseguido se firmar no time, tanto que disputou até agora seis jogos, sendo titular em apenas três, com dois gols marcados.

Nesta sexta-feira, Wenger lamentou a lesão de Pérez, explicando que o espanhol deve ficar entre seis a oito semanas fora dos gramados logo quando começava a conquistar seu espaço no time. "Ele trabalhou muito duro para chegar lá e agora que estava perto (de ser titular da equipe), ele está completamente decepcionado", afirmou Wenger, que também confirmou que Ramsey se recuperou de lesão e vai reforçar o time nos próximos compromissos.

Sem Pérez, o Arsenal volta a entrar em campo neste sábado, quando vai encarar o lanterna Sunderland, fora de casa. O time londrino ocupa a vice-liderança do Campeonato Inglês.