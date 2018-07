Contundido, Lucas Veríssimo desfalca Santos contra o América-MG

O Santos tem um desfalque certo para o duelo com o América Mineiro, domingo, no Independência, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Lucas Veríssimo sofreu uma contratura muscular na região lombar e já está vetado pelo departamento médico para o próximo compromisso do time.

Após ficar de fora da excursão do Santos ao México por estar negociando sua transferência ao Torino, algo que não se concretizou, Lucas Veríssimo perdeu a titularidade no Santos e só fez seu retorno ao time no duelo com o Flamengo, na última quarta-feira, em virtude da ausência de David Braz por suspensão.

Mas ele ficou em campo por apenas 15 minutos na Vila Belmiro, na última quarta, por ter se lesionado. Assim, precisou ser substituído durante o confronto com o Flamengo por Luiz Felipe. Apesar disso, a tendência é de que David Braz retome a sua vaga no time, formando a dupla de zaga do Santos com Gustavo Henrique no confronto com o América-MG.

Se Lucas Veríssimo já é baixa certa, o Santos poderá ter outro desfalque no domingo, pois o atacante Eduardo Sasha também precisou ser sacado durante o duelo com o Flamengo, no intervalo e por causa de dores na coxa direita, o que pode impedir a sua participação no confronto na Vila Belmiro.

Nesta quinta-feira, na reapresentação do elenco após o empate com o Flamengo, o meia costarriquenho Bryan Ruiz foi ao campo do CT Rei Pelé e fez trabalhos com a preparação física do Santos.

Ele foi apresentado como reforço em 11 de julho, mas depois ganhou um período de férias após a sua participação na Copa do Mundo pela sua seleção nacional. Ruiz só fez seu retorno ao Brasil no último fim de semana. Assim, ainda não há uma previsão sobre quando ele poderá fazer a sua estreia com a camisa do Santos.