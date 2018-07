Contundido, Özil prevê mais sete semanas de recuperação

Afastado dos gramados desde o começo de outubro, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo, o meia alemão Mesut Özil revelou nesta quinta-feira que ficará mais sete semanas em recuperação, desfalcando o Arsenal e a seleção da Alemanha.

"Já estou afastado por cinco semanas e vou ficar por mais sete semanas", revelou Özil, durante evento em Berlim. "É realmente um longo período, mas essas coisas acontecem de vez em quando no futebol. Estou olhando para o futuro."

Sem Özil, o Arsenal vem fazendo campanha irregular no Campeonato Inglês, no qual ocupa apenas o sexto lugar com 17 pontos - está 12 atrás do líder Chelsea. O meia também faz bastante falta à seleção alemã, pela qual foi campeão mundial no Brasil.