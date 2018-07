Contundido, Patrice Evra vai desfalcar a Juventus por um mês

A Juventus confirmou nesta segunda-feira que sofreu uma baixa para os seus próximos compromissos na temporada 2014/2015 do futebol europeu. O lateral-esquerdo francês Patrice Evra vai desfalcar o time de Turim por aproximadamente um mês após sofrer uma contusão na coxa esquerda.

A gravidade da contusão de Evra foi detectada após a realização de exames médicos detalhados pelo francês, que se lesionou durante um treinamento da Juventus. Agora, o jogador, contratado em julho após passar nove temporadas no Manchester United, está afastado dos gramados.

Desde a sua contratação, Evra entrou em campo em quatro das oito partidas da Juventus no Campeonato Italiano e também disputou dois dos três jogos do time na Liga dos Campeões da Europa.

A Juventus lidera o Campeonato Italiano com 22 pontos e está na terceira colocação no Grupo A da Liga dos Campeões, com apenas três pontos. Sem Evra, a equipe volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Genoa, fora de casa, pela nona rodada do torneio nacional.