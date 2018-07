Contundido, Pirlo desfalca Milan por um mês

Pirlo foi submetido à um exame de ressonância magnética que constatou uma estiramento muscular na coxa direita, de acordo com comunicado oficial do Milan. A previsão do departamento médico é que o meio-campista fique por um período de quatro semanas afastado da equipe.

Apesar disso, Pirlo seguirá com o grupo do Milan para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde a equipe realizará a sua intertemporada. Líder do Campeonato Italiano, com 36 pontos, o Milan voltará a jogar no dia 6 de janeiro, fora de casa, contra o Cagliari.