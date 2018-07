Contundido, Ramires deve ser cortado da seleção brasileira

O técnico Dunga deve se ver forçado a cortar o volante Ramires dos amistosos da seleção brasileira contra Argentina e Japão, ambos em outubro, na Ásia. Afinal, nesta sexta-feira, o treinador do Chelsea, José Mourinho, descartou o brasileiro da partida contra o Aston Villa, neste sábado, em Stamford Bridge, pelo Campeonato Inglês, e avaliou que ele precisará ficar afastado dos gramados por pelo menos três semanas por causa de uma contusão.

Jogador de confiança de Dunga, que o convocou para a Copa do Mundo de 2010, Ramires foi chamado para os dois primeiros amistosos do treinador nesse seu retorno para a seleção, diante do Equador e da Colômbia, ambos em setembro, sendo titular nas duas vitórias por 1 a 0. Agora, porém, Ramires poderá ter que desfalcar o Brasil.

No último fim de semana, Ramires precisou ser substituído durante o segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Manchester City pelo Campeonato Inglês, por causa de uma lesão muscular que o mantém afastado dos gramados, como Mourinho explicou nesta sexta-feira.

"É uma lesão muscular, ele não terá condições de jogar na terça-feira (contra o Sporting Lisboa, pela Liga dos Campeões), ou mesmo contra o Arsenal. Ele precisa das duas semanas de pausa internacional (para se recuperar), talvez ele esteja de volta depois disso", afirmou.

Ramires é, aliás, o único desfalque por lesão do Chelsea para o duelo com o Aston Villa. Porém, Mourinho voltou a exibir preocupação com o estado físico do atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. O treinador destacou que o jogador parece não ter condição de disputar duas partidas seguidas em uma semana, o que deve deixá-lo de fora do jogo contra o Sporting.

"Diego joga amanhã e começa sem problemas. A questão é sempre a mesma, ele pode terminar o jogo e estar em condições de jogar em Lisboa 48 horas depois? Eu não sei, mas no momento eu não estou pensando sobre o Sporting ou a Liga dos Campeões, eu estou pensando sobre o Aston Villa e o Campeonato Inglês. Ele joga com certeza, ele começa o jogo com certeza e ele está em uma condição muito boa para começar", disse.