Contundido, Renan Oliveira desfalca Atlético-MG

Renan Oliveira tem sido reserva nas últimas partidas do Atlético-MG com o técnico Dorival Júnior, mas no último domingo entrou durante o segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Vasco, também em Ipatinga. Como perdeu o meia, a tendência é que Giovanni Augusto fique no banco de reservas diante do Fluminense.

Além de Renan Oliveira, o Atlético-MG terá outros três desfalques diante do Fluminense. O volante Serginho e os zagueiros Leonardo Silva e Rever vão cumprir suspensão automática na próxima quarta-feira.

Nesta terça, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho de dois toques e não confirmou a escalação da equipe, que poderá ter o atacante André, contratado na semana passada, como principal novidade.

Derrotado nas últimas duas rodadas, o Atlético-MG está com 11 pontos no Brasileirão, em 15º lugar, e precisa se recuperar diante do Fluminense para não correr riscos de terminar a 12ª rodada na zona de rebaixamento.