Contundido, Ricardo Goulart também desfalca Cruzeiro Com uma entorse no joelho esquerdo, sofrida durante a derrota para o Bahia no domingo, no Mineirão, o meia Ricardo Goulart será mais um desfalque para o Cruzeiro para a última rodada do Brasileirão. Além dele, outros dois titulares do técnico Marcelo Oliveira estão contundidos: o volante Nilton e o meia Everton Ribeiro.