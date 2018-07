Contundido, Samir deve desfalcar o Flamengo por um mês

O zagueiro Samir deve desfalcar o Flamengo por cerca de um mês, em virtude de uma contusão no coxa direita sofrida durante o duelo com o Botafogo, no último domingo, válido pelo Campeonato Carioca. A lesão foi constatada pelos médicos do clube após exame realizado nesta quinta-feira.

Samir vinha em uma sequência como titular e suas atuações estavam agradando ao técnico Vanderlei Luxemburgo. No treino desta quarta-feira, o treinador indicou que o substituto do zagueiro será Bressan.

Por outro lado, já na próxima partida, o time vai ter o retorno de jogadores importantes que estavam contundidos. Anderson Pico volta à lateral esquerda após passar por leve cirurgia no joelho direito.

O atacante Paulinho também deve voltar ao time, mas entre os reservas. Na última quarta-feira, o jogador participou do amistoso de despedida de Léo Moura, contra o Nacional, do Uruguai, e demonstrou estar recuperado de grave contusão no joelho.

No próximo sábado, o Flamengo enfrenta o Friburguense no Engenhão para voltar ao G4, grupo dos times que se classificam às semifinais do Campeonato Carioca. No momento, o time é o quinto colocado, com 14 pontos.