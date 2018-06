Contundido, Sané desfalcará Manchester City por seis a sete semanas

O meia alemão Leroy Sané vai desfalcar o Manchester City por um período entre "seis e sete semanas" após lesionar os ligamentos do tornozelo durante o triunfo do time sobre o Cardiff pela Copa da Inglaterra, no último domingo, de acordo com as informações divulgadas nesta terça-feira pelo técnico Pep Guardiola.

A contusão de Sane deixará o Manchester City sem uma das principais peças do setor ofensivo em um momento crucial da temporada, no qual o alemão poderá ficar de fora de até 11 partidas em quatro competições diferentes - Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, que terá a sua final disputada em 25 de fevereiro, diante do Arsenal.

]O atacante brasileiro Gabriel Jesus também está lesionado. Assim, o argentino Sergio Agüero, Raheem Sterling e o português Bernardo Silva deverão ser os jogadores escalados no setor ofensivo do líder do Campeonato Inglês em seus próximos compromissos.

Sané, de 22 anos, marcou 11 gols e deu 14 assistências em todas as competições do Manchester City nesta temporada. O alemão se lesionou após receber uma entrada dura do zagueiro Joe Bennett, do Cardiff, no jogo de domingo, vencido pelo time inglês por 2 a 0.

A falta dura sofrida fez até a Federação Alemã de Futebol se manifestar, preocupada com a condição física do seu jogador para a disputa da Copa do Mundo. Sané foi atingido na altura da canela por um duro carrinho de Joe Bennett, sendo que o defensor recebeu apenas cartão amarelo no lance - posteriormente, seria expulso -, o que resultou em indignação dos jogadores do time de Manchester.