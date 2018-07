Contundido, Souza deve desfalcar Palmeiras por cerca de um mês

SÃO PAULO - O volante Souza deverá desfalcar o Palmeiras por até um mês. Nesta sexta-feira, o clube paulista revelou que o jogador está com um edema ósseo no joelho esquerdo. Assim, não vai ter condições de enfrentar o Penapolense no próximo domingo, no Estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, além de ficar fora das partidas seguintes do time.

Souza se contundiu na última quarta-feira, durante a vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Oeste em São José do Rio Preto. O técnico Gilson Kleina ainda não confirmou, mas a tendência é que o volante seja substituído por João Denoni para o jogo deste domingo.

O médico do Palmeiras, Rubens Sampaio, explicou que o joelho de Souza está bastante inchado e que a lesão tem semelhanças, mesmo não sendo tão grave, que a sofrida por Elano durante a Copa do Mundo de 2010, que tirou o jogador brasileiro do restante da competição na África do Sul.

Cedido por empréstimo ao Náutico no ano passado, Souza retornou ao Palmeiras para esta temporada e foi titular nas duas primeiras partidas da equipe no Campeonato Paulista. Agora, porém, vai desfalcar o time por aproximadamente um mês.