Contundido, Toloi desfalca São Paulo contra o Santos

SÃO PAULO - Muricy Ramalho iniciou a semana com problemas no São Paulo. Às vésperas do clássico contra o Santos nesta quarta-feira, o treinador não poderá escalar sua zaga titular na partida. Rafael Toloi, que deixou o jogo contra o Grêmio na metade do primeiro tempo após sentir a coxa, fez exames que detectaram um estiramento no músculo adutor e não tem chances de ir a campo.

Como Antonio Carlos levou o terceiro amarelo no fim de semana, o Tricolor precisará alterar todo o setor. A tendência é que Rodrigo Caio seja recuado para a zaga e atue ao lado de Paulo Miranda, que vinha sendo escalado como titular. Dessa forma, Douglas está de volta à equipe.

No meio existe a dúvida sobre quem será o escolhido: Maicon ficou no banco contra o Grêmio e Denilson faz nesta segunda um treino com bola para saber se está recuperado de uma contratura na coxa direita. Fabrício é outro que corre por fora para formar dupla com Wellington.

O São Paulo se reapresenta nesta tarde para iniciar os preparativos para o clássico, que pode sacramentar a volta da equipe para a zona de rebaixamento em caso de derrota. O Tricolor está na 16ª posição com 27 pontos, a dois de Criciúma (que tem um jogo a mais) e Vasco.