Contundido, Trezeguet desfalca Juventus diante da Inter

Com isso, o jogador francês se junta a uma série de lesionados da equipe de Turim, que já não tem contado com Buffon, Del Piero e Iaquinta. Além deles, o meio-campista Giovinco, que sofreu uma contusão muscular diante do Cagliari, no último domingo, foi anunciado nesta terça-feira como desfalque até o fim da temporada.

O excessivo número de jogadores fora da equipe é apenas mais um problema da Juventus. O clube vem em má fase no Campeonato Italiano, no qual está apenas na sexta colocação, com 51 pontos, e hoje tem de se contentar com a briga pela classificação para a Liga Europa.