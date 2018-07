Contundido, Willians desfalca Inter por até 4 semanas

Willians se contundiu no último sábado, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Pelotas, em duelo válido pelo Campeonato Gaúcho, disputado em Novo Hamburgo. O departamento médico do Inter detectou uma lesão nos ligamento dos joelho esquerdo e decidiu adotar uma tratamento conservador. Mesmo assim, o volante deve ficar entre três a quatro semanas afastado dos gramados, de acordo com previsão do clube.

Na segunda-feira, o Inter confirmou que o meia argentino Dátolo sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, o que deverá deixá-lo afastado da equipe por um período entre duas a três semanas. Assim, de uma vez, o técnico Dunga perde dois jogadores do seu meio-de-campo. Além disso, os zagueiros Índio e Jackson e o lateral-esquerdo Kleber seguem tratamento no departamento médico.

Após poupar os titulares nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, o Inter está na segunda colocação do Grupo B, com 11 pontos em seis jogos disputados na Taça Piratini, o primeiro turno da competição. A equipe volta a entrar em campo nesta quarta-feira, quando vai enfrentar o Caxias, fora de casa, no Estádio Centenário.