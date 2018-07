Contundido, zagueiro Rhodolfo desfalca o Grêmio no Pacaembu

O Grêmio não poderá contar com o zagueiro Rhodolfo na partida contra o Palmeiras, neste sábado, no Pacaembu, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se contundiu na última quarta-feira, durante a vitória sobre o Sport, e foi vetado do confronto deste fim de semana.

Rhodolfo sofreu uma lesão no joelho e a tendência é de que ele seja substituído por Bressan, o favorito para formar a dupla de zaga do Grêmio com Pedro Geromel. Porém, o técnico Luiz Felipe Scolari fechou o treinamento desta sexta-feira no Olímpico, escondendo a escalação do Grêmio para o duelo com o Palmeiras.

Além de Rhodolfo, o Grêmio também terá outros desfalques neste sábado. Felipão não poderá contar com o volante Walace, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o goleiro Marcelo Grohe, na seleção brasileira principal, o volante Matheus Biteco e o meia-atacante Luan, ambos na seleção olímpica do Brasil.

Com 46 pontos, o Grêmio ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, em Caxias do Sul, o time empatou por 0 a 0 com o Palmeiras.