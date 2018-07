Contundido, Zé Roberto desfalca Inter no domingo Depois de fazer sua estreia com a camisa do Inter na quinta-feira, o meia-atacante Zé Roberto desfalcará o time no domingo, na partida contra o Veranópolis, fora de casa. O jogador sofreu uma lesão leve no final do primeiro tempo com o Juventude e só voltará aos treinos na próxima semana.