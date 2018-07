Contundidos, Abate e Antonelli desfalcam a Itália

TURIM - O técnico Cesare Prandelli confirmou que a seleção da Itália perdeu dois jogadores para o duelo de terça-feira com a República Checa, em Turim, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014. O lateral-direito Ignazio Abate e o lateral-esquerdo Luca Antonelli se contundiram na última sexta-feira, durante a vitória por 1 a 0 sobre a Bulgária, e foram descartados do próximo confronto dos italianos.

A lesão de Abate é na coxa, enquanto Antonelli sofreu uma entorse no tornozelo, o que forçou ambos a serem substituídos durante o jogo de sexta. Diante das baixas, Prandelli agiu rápido e anunciou a convocação do lateral-esquerdo Manuel Pasqual, de Fiorentina, e do lateral-direito Lorenzo De Silvestri, da Sampdoria.

Se perdeu dois jogadores, a seleção italiana terá três importantes reforços para o duelo com a República Checa. Os atacantes Mario Balotelli e Pablo Osvaldo e o meia Riccardo Montolivo voltam ao time após cumprirem suspensão diante da Bulgária. Com 17 pontos somados em sete rodadas, a Itália lidera o Grupo B das Eliminatórias Europeias e se classifica antecipadamente para a Copa do Mundo de 2014 se derrotar a República Checa na próxima terça-feira.