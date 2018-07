Contundidos, Gabriel e Douglas podem desfalcar Grêmio O Grêmio ganhou duas preocupações para o jogo contra o América Mineiro, quarta-feira, no Estádio Olímpico, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Gabriel e o meia Douglas não participaram do treinamento coletivo comandado pelo técnico Julinho Camargo e se tornaram dúvidas para o confronto.