Contundidos, Jean e Pierre desfalcam o Fluminense contra o Atlético-PR

A contusão de Jean é na panturrilha direita, enquanto Pierre lesionou a coxa direita. Para compensar a ausência dos dois volantes, o Fluminense terá o retorno de Edson após cumprir suspensão automática. O outro volante do time das Laranjeiras no duelo deverá ser Rafinha, que inclusive substituiu Pierre durante o confronto com o Cruzeiro.

Além de Edson, outro jogador que vai reforçar o Fluminense no duelo com o Atlético-PR vai ser o lateral-esquerdo Giovanni, que está recuperado de lesão e também ficou à disposição do técnico Enderson Moreira para atuar na Arena da Baixada.

Com 24 pontos conquistados em 12 rodadas, o Fluminense ocupa a segunda posição no Campeonato Brasileiro e até pode assumir a liderança em caso de vitória em Curitiba - para isso, precisa contar com a derrota do Atlético Mineiro para a Ponte Preta.