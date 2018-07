Contundidos, Muriel e Josimar voltam a desfalcar o Inter

Muriel ainda se recupera de uma contusão na região ilíaca e desfalcará o Inter pela terceira partida consecutiva - ficou fora do primeiro duelo com o Salgueiro (3 a 0) e do confronto de domingo com o Goiás (3 a 3). Josimar ainda se recupera de uma lesão no joelho direito e tem realizado tratamento fisioterápico. Ele não entra em campo desde o clássico com o Grêmio (1 a 1) e desfalcou o Inter nas últimas cinco partidas.

Em compensação, o Inter terá o retorno de Willians diante do Salgueiro. O volante cumpriu suspensão automática contra o Goiás e agora está liberado para voltar ao time, que venceu a equipe pernambucana por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em Novo Hamburgo.

Nesta manhã, o elenco do Inter se reapresentou no CT do Parque Gigante após o empate com o Goiás. E os jogadores que entraram em campo no domingo fizeram apenas um trabalho regenerativo.

A delegação do time gaúcho viaja na noite de segunda para Juazeiro do Norte, no Ceará, onde vai treinar na terça e quarta-feira. Na manhã de quinta, o Inter segue para Salgueiro, local do duelo válido pela Copa do Brasil.