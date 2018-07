Contundidos, Nei e D'Alessandro não enfrentam Santos

Com isso, o número de jogadores do Inter fora do confronto por lesões chega a cinco. O meia Andrezinho, com uma fissura na perna, já estava descartado, enquanto o zagueiro Rodrigo e o atacante Rafael Sobis, que não atuaram na decisão do Campeonato Gaúcho, não se recuperaram a tempo e também não atuarão.

O Inter ainda pode ter mais dois problemas. O zagueiro Índio sofreu uma contusão durante o treino desta quinta-feira e se tornou dúvida. "Preocupa um pouco, pois parece ter sido forte. Mesmo assim, ele ainda fará alguns exames médicos para definir sua situação", afirmou o médico do clube, Luiz Crescente.

Já o meia Zé Roberto, expulso na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2010, quando ainda atuava pelo Vasco, ainda precisa cumprir uma partida de suspensão. A diretoria do Inter, no entanto, informou que tentará reverter a punição para que ele possa enfrentar o Santos no sábado.

Com tantos desfalques, o técnico Paulo Roberto Falcão testou a equipe nesta quinta-feira com a seguinte formação: Renan; Daniel, Bolívar, Índio (Rodrigo Moledo) e Kleber; Bolatti, Guiñazu, Tinga e Oscar; Zé Roberto (Cavenaghi) e Leandro Damião.

Mesmo com os problemas, os jogadores do Inter afirmaram que vão buscar a vitória na Vila Belmiro. "O time do Santos vem forte, mas, se quisermos ser campeões, é preciso pontuar fora de casa desde o início. Na Vila Belmiro, o jogo fica rápido e creio que o time está pronto para esta situação da partida", disse o meia Oscar.