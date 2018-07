Contundidos, Nixon e Thomás não preocupam Flamengo

Thomás reclama de dores no tornozelo direito, enquanto Nixon sente um incômodo na coxa direita. Assim, os dois jogadores fizeram tratamento no departamento médico. Porém, com o longo tempo de recuperação para o clássico, ambos devem ter condições de participar do jogo, válido pela sétima rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Na atividade da manhã desta sexta, os jogadores fizeram atividades de musculação e corridas leves ao redor do gramado. Depois, eles conversaram com o técnico Dorival Júnior e os seus auxiliares. O elenco do Flamengo volta a treinar no período da tarde, quando trabalhará com bola.

Com 16 pontos, o Flamengo está em primeiro lugar no Grupo B da Taça Guanabara e ainda não perdeu na competição. Assim, o clássico com o Botafogo será um duelo de líderes e invictos, pois o rival ainda não foi batido no torneio e está na ponta do Grupo A.